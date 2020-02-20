شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : انباء عن استشهاد "نجل" الشيخ امين العكيمي أركان حرب محور الجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 11:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الناشط البارز في مواقع التواصل الاجتماعي " زيد علي الشليف " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن استشهاد نجل محافظ " الجوف " . Advertisements أقرأ أيضا : ’’ليلى عبداللطيف‘‘ العرافة اللبنانية ,بعد تحقق توقعاتها بشأن انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين.. تفاجيء أمراء وملوك ثلاث دول خليجية بتوقعات مفاجأة هذا ماسيحدث في دولكم عام 2020 "فيديو" " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : " القائد صادق امين العكيمي نجل الشيخ القائد امين العكيمي شهيدا جمهوريا خالدا ..عظم الله اجر الوطن وبمثل هؤلاء القادة الذين يتقدمون الصفوف تنتصر اليمن"



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