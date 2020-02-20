شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ العكيمي يوجه رسالة تحذيرية نارية الى قبائل أرحب وخولان وذمار وإب "لا تلومونا ان اعدنا ابناءكم جثث اليكم , ولكن نعدكم بهذا الامر !!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 11:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة وجه من خلالها رسالة الى اربع قبائل تساند الحوثيين بارسال ابنائها للقتال في صفوف الملشيا . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "رسالتي الى قبائل أرحب وخولان وذمار وإب ،نحن نعلم أن الدورات الثقافية التي يعقدها الحوثيين لأبناءكم قد دمغت عقولهم وجعلتهم يتمردون عليكم فلا تلومونا إذا أعدناهم اليكم جثثا مانعدكم به أن أطفالكم الذين سنقبض عليهم سنعيدهم اليكم بعد تأهيلهم وذلك بحق الروابط القبلية التي بيننا وبينكم".



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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ العكيمي يوجه رسالة تحذيرية نارية الى قبائل أرحب وخولان وذمار وإب "لا تلومونا ان اعدنا ابناءكم جثث اليكم , ولكن نعدكم بهذا الامر !!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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