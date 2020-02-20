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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أقوى صراع بين مدرعتين أمريكية وروسية في روسيا

ظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة مركبة عسكرية روسيا تجاوز مركبة عسكرية أميركيا، في سوريا، قبل أن ترد المركبة الأميركية. وتم التقاط الفيديو من داخل سيارة مدنية، كانت بنفس الطريق مع قافلة مؤلفة من ثلاث مركبات روسية، خلف قافلة من شاحنات أميركية مدرعة.

وبعد بدء التصوير، نجحت المركبة الروسية الرائدة في اجتياز أول مركبة أميركية على الجانب الأيمن من الطريق، قبل أن تفشل في تجاوز الثانية، التي منعت المركبة الروسية من التجاوز، بعد أن انحرفت عليها “بشراسة” لتبعدها إلى خارج الطريق.

وأدى رد الفعل الأميركي إلى اصطدام المركبتين قليلا، قبل أن تتوقفا على جانب الطريق، وينتهي الفيديو المصور.

ولا تزال هناك أسئلة بشأن الحادثة، مثل زمن ومكان وقوعها، الذي يبدو أنه على امتداد طريق بالقرب من بلدة القامشلي الحدودية مع تركيا، وفقا لموقع “ذا وور زون” الحربي. وخلال اللقطة المثيرة، كادت المركبة الروسية أن تقتل مواطنا يمر بجانب الطريق، وذلك بعد انحرافها إلى الأرض الوعرة.

ووفقا للموقع، أصبحت الحوادث بين القوات الأميركية والروسية في شمال شرق سوريا، شائعة بشكل متزايد، منذ أسابيع حتى الآن.

جديد اب برس :

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ظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة مركبة عسكرية روسيا تجاوز مركبة عسكرية أميركيا، في سوريا، قبل أن ترد المركبة الأميركية. وتم التقاط الفيديو من داخل سيارة مدنية، كانت بنفس الطريق مع قافلة مؤلفة من ثلاث مركبات روسية، خلف قافلة من شاحنات أميركية مدرعة.

وبعد بدء التصوير، نجحت المركبة الروسية الرائدة في اجتياز أول مركبة أميركية على الجانب الأيمن من الطريق، قبل أن تفشل في تجاوز الثانية، التي منعت المركبة الروسية من التجاوز، بعد أن انحرفت عليها “بشراسة” لتبعدها إلى خارج الطريق.

وأدى رد الفعل الأميركي إلى اصطدام المركبتين قليلا، قبل أن تتوقفا على جانب الطريق، وينتهي الفيديو المصور.

ولا تزال هناك أسئلة بشأن الحادثة، مثل زمن ومكان وقوعها، الذي يبدو أنه على امتداد طريق بالقرب من بلدة القامشلي الحدودية مع تركيا، وفقا لموقع “ذا وور زون” الحربي. وخلال اللقطة المثيرة، كادت المركبة الروسية أن تقتل مواطنا يمر بجانب الطريق، وذلك بعد انحرافها إلى الأرض الوعرة.

ووفقا للموقع، أصبحت الحوادث بين القوات الأميركية والروسية في شمال شرق سوريا، شائعة بشكل متزايد، منذ أسابيع حتى الآن.