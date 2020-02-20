شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن أطباء من بريطانيا أن التعرق الليلي الغزير هو من الأعراض المميزة لمرض السرطان، ويظهر في الفترة المظلمة من اليوم.

وتفيد مجلة "Express" بأن خبراء مركز بحوث السرطان "Cancer Research UK"، وصفوا التعرق الليلي الغزير بأنه أحد أعراض مرض السرطان واسعة الانتشار، ويظهر خلال فترة النوم، وقد يشير إلى الإصابة بسرطان الدم أو الغدد اللمفاوية أو العظم، أو الكبد أو ورم الظهارة المتوسطة

---------------------------------

شاهد ايضا :

• هذة الفاكهة اللذيذة التي يتجاهلها الكثير هي سر الصحة والشباب .. تحارب الشيخوخة وتقيك من أمراض القلب والروماتيز !

• تحذير خطير : اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو)

• عاد من صلاة الفجر مبكرًا على غير عادته.. فوجد زوجته على الفراش تخونه مع عشيقها.. وهكذا كانت النهاية ..(صور)

• صور مهينة لرجب طيب اردغان .. شاهد كيف كان حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح

• ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد"

• كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وضغط الدم .. تناول هذة الفاكهة اللذيذة والرخيصة بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لجسمك

• أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية)

Advertisements

• مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو

• مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو)

• أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو)

• عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو)

• وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد

• زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو )

• شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور"

---------------------------------

ويقول المختصون بالأمراض السرطانية، إن سبب التعرق الحاد ليلا عند الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، يبقى مجهولا إلى الآن. ولكن حسب اعتقادهم، فإن هذا التعرق هو نتيجة مكافحة جهاز المناعة للخلايا السرطانية.

كما يمكن وفقا للأطباء أن يظهر التعرق الليلي عند وجود التهابات أو انقطاع الطمث، أو كناتج عرضي لتناول أدوية معينة. وعموما، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند التعرق ليلا.