شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة تنشر لأول مرة..شاهد كيف عمل الرئيس التركي اردوغان حارسا شخصيا لدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة صادمة للشعب التركي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صورة نادرة تنشر لأول مرة..شاهد كيف عمل الرئيس التركي اردوغان حارسا شخصيا لدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة صادمة للشعب التركي ) 2020/02/20 الساعة 11:30 مساءً (الخليج 365)

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