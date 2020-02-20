شكرا لمتابعة خبر عن هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وأرعب كل نساء السعودية..سعودي يشوي زوجته وهي حية ترزق وتركها تصرخ حتى تفحم جسدها( لن تصدق لماذا فعل ذلك بزوجته ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وأرعب كل نساء السعودية..سعودي يشوي زوجته وهي حية ترزق وتركها تصرخ حتى تفحم جسدها( لن تصدق لماذا فعل ذلك بزوجته )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وأرعب كل نساء السعودية..سعودي يشوي زوجته وهي حية ترزق وتركها تصرخ حتى تفحم جسدها( لن تصدق لماذا فعل ذلك بزوجته ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.