شرطة مأرب تدعو الأجهزة الأمنية للتحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية

أشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد بالجهود التي تبذلها كافة الوحدات الأمنية والنجاحات التي حققتها في احباط عمليات تهريب مليشيا الحوثي الانقلابية وضبط العناصر الاجرامية الخارجة عن النظام والقانون.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مع قيادة فرع قوات الأمن الخاصة وقادة المناطق الأمنية بالمحافظة والذي تم من خلاله مناقشة سير تنفيذ الخطة الأمنية للعام الحالي والوقوف على آخر المستجدات في الميدان.

وفي الاجتماع شدد العميد حميد على ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باعلى درجات اليقظة والجاهزية والتصدي بكل حزم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بامن واستقرار المحافظة الأضرار بمصالح وممتلكات ابنائها وساكنيها.

من جانبه قال قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان ان ضباط وصف ضباط وافراد الفرع على استعداد تام لأداء كافة المهام المنوطة بها وفي أتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي اختلالات والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى لزعزعة أمن المحافظة.