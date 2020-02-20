شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام صادم وخطير وجهه نجل وزير الدفاع ل حكومة الشرعية ودول التحالف الداعمة للشرعية ودعوة عاجلة لأستنفار القبائل ضد الشرعية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 07:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سادت حاله من الاستياء الشعبي العام وأسر قيادات عسكرية كبيرة تابعه للشرعية اليمنية مأسورة لدى المليشيات الحوثية منذ خمس سنوات عقب الكشف والإعلان عن أكبر صفقة تبادل أسرى بين الشرعية اليمنية والمليشيات الحوثية وخلو قوائم الأسرى التي سيتم التبادل بهم من أسماء تلك القيادات العسكرية.

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وكانت أبرز حالة إستياء قد أتت على لسان نجل وزير الدفاع اليمني السابق الأسير لدى المليشيات الحوثية عبدالله محمود الصبيحي والذي يقبع والده في الأسر منذ مطلع إندلاع الأحداث في العام 2015م وحتى اليوم دون أن تحرك الحكومة الشرعية اليمنية ساكن في التفاوض مع المليشيات للإفراج عنه رغم قيام الحكومة الشرعية بالعديد من صفقات تبادل الأسرى مع المليشيات مستثنيه اللواء الركن محمود الصبيحي ورفاقه.

ونشر عبدالله محمود مقال بعنوان " لله ثم للتاريخ " أكد فيه بإن جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات مليشيات الحوثي هم أبائنا وإخواننا وأبنائنا بغض النظر عن مراكزهم وانتماءاتهم ومحافظاتهم ، إلا إن والده الأسير المختطف اللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع الشرعي هو أعلى مرتبة ورتبه وسناً ويأتي في مقدمة كشوفات الأسرى والمعتقلين والمختطفين ، ثم تليه بعد ذلك عدد من القيادات والشخصيات العسكرية والمدنية.

وهاجم نجل وزير الدفاع ولأول مره في مقاله وبنبره حاده الحكومة الشرعية والتحالف وجميع الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بالقول : ما أستغربه ولا أستطيع تقبله هو الإهمال المتعمد والمتكرر لقضية تحرير هذه القيادات العليا من قبل قيادة الشرعية وتحالفها ومعهم بقية المكونات السياسية الحزبية من جانب ، والمنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال ، رغم الصفقات المتعددة لتبادل الأسرى والمعتقلين ، وهو ما ولد لدينا شعور وإحساس قوي بأن هناك مؤامرة مالم تكن مؤامرات متعمدة ومدروسة جيداً متفق عليه من الجانبين ومن يشاركهما تستهدف اهمال وتهميش إطلاق سراح وتبادل أسرى الشرعية من القيادات العليا وفي مقدمتهم والدي اللواء الركن محمود الصبيحي وزير دفاع الجمهورية اليمنية.

واوضح عبدالله محمود بأن الظاهر جلياً للعيان بأنه وعن عمد وسابق أصرار تم رمي قضية تحرير والده ورفاقه في سلة المهملات لأسباب نجهلها قد تكون سياسية أو حزبية أو مناطقية أو وحدوية .

داعيا كافة أهالي وأسر وقبائل ومحبي الأسرى والمعتقلين من القيادات العليا وفي مقدمتهم القيادات والمشائخ ورجال الرجال من أبناء قبائل الصبيحة خاصة ومحافظة لحج والوطن عامة بصحوه عاجلة لمعرفة حقيقة المؤامرة المتعمدة في عدم ضم أسماء هذه القيادات في صفقات التبادل سواءً التي سبق إبرامها أو ما تم الاتفاق عليها حاليا أو ما سيتم الاتفاق عليها مستقبلا.

وتمنى معرفة رأي وموقف جميع محبي اللواء الأسير محمود الصبيحي وفي مقدمتهم قبائل وقيادات ومشائخ الصبيحة ومحافظة لحج من التعمد المباشر في عدم ضم أسم اللواء الأسير ضمن قائمة صفقة التبادل الجاري الإعداد لها للأسرى والمعتقلين .

( نص مقال نجل اللواء الركن الأسير محمود الصبيحي ):

لله ثم للتأريخ......

بدايةً وبشكل عام فإن جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات مليشيا الحوثي هم آبائنا وأخوتنا وأبنائنا بغض النظر عن مراكزهم وانتماءاتهم ومحافظاتهم.....

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وكون والدي الأسير المختطف اللواء/ محمود الصبيحي وزير الدفاع الشرعي هو أعلئ مرتبة وسناً في مقدمة كشوفات الأسرى والمعتقلين والمختطفين.....

ثم يليه بعد ذلك عدداً من القيادات والشخصيات...

فما أستغربه ولا أستطيع تقبله هو الإهمال المتعمد والمتكرر لقضية تحرير هذه القيادات العليا من قبل قيادة الشرعية وتحالفها ومعهم بقية المكونات السياسية الحزبية من جانب.

والمنظمات الأنسانية العاملة في هذا والمجال.......

ورغم الصفقات المتعددة لتبادل الأسرى والمعتقلين..

تولد لدينا شعور وإحساس قوي أن هنالك مؤامرة مالم تكن مؤامرات متعمدة ومدروسة جيداً متفق عليه من الجانبين ومن يشاركهما تستهدف اهمال وتهميش أطلاق سراح وتبادل أسرى الشرعية من القيادات العليا وفي مقدمتهم والدنا اللواء محمود الصبيحي وزير دفاع الجمهورية اليمنية..

والظاهر جلياً للعيان أنه وعن عمداً وسابق أصرار تم رمي قضية تحريره هو ورفاقه في سلة المهملات لأسباباً نجهلها قد تكون سياسية أو حزبية أو مناطقية أو وحدوية

عموماً....

أدعوا كافة أهالي وأسر وقبائل ومحبي الأسرى والمعتقلين من القيادات العليا..

وفي مقدمتهم القيادات والمشائخ ورجال الرجال من أبناء قبائل الصبيحة خاصة وم/ لحج والوطن عامة.

للقيام بصحوه عاجلة لمعرفة حقيقة المؤامرة المتعمدة في عدم ضم أسماء هذه القيادات في صفقات التبادل سواءً التي سبق أبرامها أو ماسيتم الأتفاق عليها.... .

وفي الأخير...

أود معرفة رأي وموقف جميع محبي اللواء الأسير محمود الصبيحي وفي مقدمتهم قبائل وقيادات ومشائخ الصبيحة ومحافظة لحج من التعمد المباشر في عدم ضم أسم اللواء الأسير ضمن قائمة صفقة التبادل الجاري الأعداد لها للأسرى والمعتقلين

عبدالله محمود الصبيحي

