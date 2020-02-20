شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الانقلاب الحوثي يصعق الشرعية والتحالف ويعلن رسميا فتح طريق فرضة "نهم" ..الرابط بين صنعاء ومأرب !!"دلالة ومعنى الاعلان وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 08:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت حكومة الانقلاب الحوثية، (غير المعترف بها دولياً)، أنها ستقوم بفتح طريق نهم-مأرب، بعد سنوات من الإغلاق، بسبب الحرب والمواجهات.

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وقال حسين حازب، القيادي المؤتمري ووزير التعليم العالي في حكومة الحوثي الإنقلابية، في تغريدة على تويتر: "سيتم فتح طريق الفرضة نهم مارب من جانب واحد، قريباً".

وأضاف حازب، "أملنا ان يتم ازالة أي عوائق لاستخدام الطريق من الطرف الآخر، فالتيسير والتسهيل للمواطن اليمني في الطريق أمر مطلوب، وكفاية عذاب ومسافات للانتقال من والى محافظة مارب.؟

وتـأتي تصريحات الحوثيين والقيادات الموالية لهم، عن فتح طريق نهم، بعد أسابيع من إعلان سيطرتهم على أجزاء واسعة من نهم، وانتقال المواجهات إلى مناطق جديدة في الجوف ومأرب،

وتحاول مليشيا الحوثي استمالة عواطف الناس، والظهور على أنها تسعى لمصلحتهم، فيما أغلب الطرقات مغلقة من قبل المليشيا منذ سنوات

