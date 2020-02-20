شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الشرعية تفرض كامل سيطرتها على المباني والمرافق والمؤسسات الحكومية في هذه المحافظة .. بعد انسحاب الحوثي وطرد كافة المسلحين منها !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 08:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكنت قوات الأمن الحكومية من استعادة عدد من المباني الحكومية وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، فجر اليوم الخميس. أقرأ أيضا : Advertisements زعيم الانقلاب الحوثي يصعق الشرعية والتحالف ويعلن رسميا فتح طريق فرضة "نهم" ..الرابط بين صنعاء ومأرب !!"دلالة ومعنى الاعلان وتفاصيل " وقال مصدر أمني أن قوات الأمن تمكنت من استعادة كلا من مبنى إدارة التخطيط والتعاون الدولي ومبنى المعهد الصحي ومبنى قائد المحور ومبنى المستشفى الجديد ومبنى تابع لجمعية القران بعد قيام مسلحين باحتلال المباني عقب انسحاب مليشيات الحوثي من المدينة عام 2015.

ولفت المصدر أن اللجنة الأمنية أمهلت في وقت سابق كافة المحتلين للمباني والمرافق الحكومية لاخلاءها وإعادتها. وأكد المصدر أن قوات الأمن مستمرة في تنفيذ توجيهات اللجنة الأمنية بإخراج كافة المسلحين المحتلين للمباني الحكومية في المدينة. وشكر المصدر رجال الأمن على الجهود التي يقومون بها من أجل تطبيع الحياة في المحافظة.



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