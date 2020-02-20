شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يزف بشرى النصر من اهم جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي ..تقدمات وسيطرة على كبرى الأهداف الاستراتيجية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 07:19 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عاود طيران التحالف العربي، مساء الأربعاء، التحليق في سماء جبهات الضالع، بينما أطلقت المليشيات الحوثية العشرات من طائرات الدرون في سماء المحافظة عقب تكبدها خسائر كبيرة في آخر المواجهات والمعارك.

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مصادر ميدانية قالت، إن أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية، مساء الأربعاء، لتحلق بأنحاء متفرقة في سماء محافظة الضالع، بعد أن تكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح خلال الساعات الماضية أثناء المواجهات المحتدمة مع أبطال القوات الجنوبية والقوات المشتركة في جبهات شمال الضالع.

وشهدت خلال ذلك جبهات شمال الضالع مواجهات وإطلاق نار متبادل بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

وأفشلت القوات الجنوبية هجوماً كبيراً على جبهة حجر بتار وتسللاً على معسكر الجب الاستراتيجي ليل الثلاثاء/الأربعاء.

إلى ذلك قال مصدر قيادي جنوبي أورده المركز الإعلامي للجبهة “إن معركة صمود الجبال التي أطلقتها القوات الجنوبية في يونيو الماضي قد حققت 70% من أهدافها الاستراتيجية، فيما سيتم مواصلة الزخم العسكري لتحقيق بقية الأهداف في الأيام القليلة القادمة، حسب إحاطة المصدر”.

وأضاف المصدر، إن وحدات القوات الجنوبية المشتركة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على سلسلة جبال “العود” و”الحشأ” و”ناصة” كبرى الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمعركة.

