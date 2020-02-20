شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورا لمواطن يمني كبير بالسن هاجمة ذئب متوحش في احد الوديان واستطاع النجاة منه بأعجوبة.

وتظهر الصور المتداولة الشيخ سالم غمالاس بلحاف المهري ، وهو مصاب بعدة خدوش في وجهه ويدة ،اصيب بها اثناء مقاومته للذئب .

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وعلى الرغم من أن سالم غمالاس كبير في السن ، إلا أنه استطاع مقاومة الذئب الذي هاجمة في وادي "هرويب" ، وقتله خنقا بيدة .

ونقل الشيخ سالم غمالاس إلى مستشفى "قابوس" بمدينة صلالة العمانية ، لتلقي العلاج بعد أن قام الذئب بعضه في اماكن متفرقة من جسدة .