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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. تحذير طبي عاجل من إستخدام هذا الدواء الرائج في الاسواق اليمنية يتسبب في مرض محرج يؤدي للوفاة.. الاسم والتفاصيل

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان جميع المواطنيين في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية ، من استخدام مستحضر دوائي خاص بالعيون. وأصدرت الهيئة العليا تعميما يحذر من مستحضر “كلوز ابين ” الذي يستخدم كعلاج للعيون. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. تحذير طبي عاجل من إستخدام هذا الدواء الرائج في الاسواق اليمنية يتسبب في مرض محرج يؤدي للوفاة.. الاسم والتفاصيل Advertisements أسد يلتهم رجلًا أثناء قضاء الحاجة قرب منزله .. شاهد كيف كانت النهاية المرعبة.. شاهد يمنية تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا صدم كل اليمنيات، والحسناء لجين ابنة علي البخيتي توجه لها رد صادم جعل تلك اليمنية تذرف الدموع من شدة القهر ( 2 صور ) وأكدت أن العلاج يسبب الإمساك الناجم عن المادة الفعالة كلوز ابين ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإدخال المريض إلى المستشفى أو الوفاة إن لم يتم تشخيص الإمساك وعلاجه بأسرع وقت ممكن.

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