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صنعاء - ياسمين الخيامي - أسد يلتهم رجلًا أثناء قضاء الحاجة قرب منزله .. شاهد كيف كانت النهاية المرعبة.. شاهد

قتل رجل هندي يبلغ من العمر 55 عاما بعدما هاجمه أسد في الغابة القريبة من مسكنه في قرية جيرا التابعة لولاية غوجارات الهندية.

وبحسب موقع صحيفة "newindianexpress" المحلية الهندية "خرج أحد سكان القرية ويدعى كادوبهاي بهيلاد من منزله صباح يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، وذهب إلى الغابة القريبة من بيته لقضاء حاجته، ولكن لسوء حظه هاجمه أسد ذكر فمات متأثرا بجروحه".

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أسد يلتهم رجلًا أثناء قضاء الحاجة قرب منزله .. شاهد كيف كانت النهاية المرعبة.. شاهد

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد العثور على جثته نقلوها إلى المستشفى للتشريح.

والغابة القريبة من منزل الضحية هي المكان الوحيد الذي تعيش فيه الأسود الآسيوية، التي وفقا لإحصائيات عام 2015 كان عددها 523 أسدا من هذا النوع. ويبلغ وزن الذكر 160-190 كغ، وهناك حالات سابقة لمهاجمة الأسود للسكان.