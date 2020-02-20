تكتل النقابات يندد بمذبحة الرواتب في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

ندد تكتل النقابات المهنية في تعز بالمذبحة التي نفذتها مكاتب السلطة المحلية في حق موظفي الدولة متحدية كافة المواثيق الدولية التي تجرم المساس براتب الموظف في زمن الحرب.



وعبر التكتل في بيان له يوم أمس الاربعاء2020/2/19م عن إدانته الشديدة للمذبحة التي شهدتها مختلف مؤسسات الدولة في تعز.

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مجددا رفضه الشديد لشن حرب على رواتب موظفي الدولة في تعز تحت اي مسمى او بما يزيد الاعباء على كاهل الموظف الذي بات راتبه لايعادل سوى ثلث ماكان عليه عام 2014م.

وكشف التكتل عن عزمه مقاضاة الفاسدين لوقف حرب المرتبات والاستقطاعات غير القانونية.

منوها الى دوره المستمر في النضال من اجل كرامة الموظف وصون حقوقه الانسانية وامنه الاقتصادي.

من جانبها نقابة المهن التعليمية أدانت المذبحة التي طالت 70%من رواتب بعض المعلمين بدون وجه حق فقط لابتزاز المعلم لصالح ملفات سياسية وقضايا عبثية.