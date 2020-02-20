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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالية تعز تتمكن من وقف تغول إمبراطورية "الكريمي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
تعز - الخليج 365
في خطوة هدفت لكسر احتكار عمليات الصرف لرواتب موظفي الدولة في تعز، تمكنت مالية محافظة تعز من الحد من تغول امبراطورية الكريمي أسطورة الصرافة الذي تحول بسرعة الصاروخ من حالة مصرف إلى بنك في غضون أشهر معدودة من بدء تسليمه رواتب موظفي المحافظة.
وأضافت مصادر محلية ، أن مالية تعز أبرمت عقودا مع شركات صرافة جديدة لصرف مرتبات الموظفين ابتداء من يناير 2020م ولمدة عام تقريبا.
وتأتي هذه الخطوة إثر محاولات مصرف الكريمي فرض شروط جديدة نظير قيامه بعملية الصرف عبر فروعه في مختلف المناطق.
مصارف جديدة دخلت على الخط تسهم في عمليات الصرف رغم أنها تسهل العملية الا ان هناك شكاوى منها نظرا لوجود فارق في نسب الخصم من مصرف لآخر علاوة الى عدم وضع جداول محدد تقي الموظف عناء البحث والتردد.
يشار إلى أن توزيع الكشوف المالية من شأنه تسريب الأرقام المالية أو أرقام الحسابات للموظفين ماقد يعرض رواتب الموظفين للمخاطر.
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