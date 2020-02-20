الحوثية تواصل تفخيخ المواد الدراسية لطلاب مدارس صعدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

صعدة - الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران تفخيخ المواد الدراسية لطلاب المدارس في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

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وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على إضافة مادة ما تسمى بـ”محاضرات السيد” ضمن المنهج المقرر لطلاب الثانوية، في إطار استهدافها المتواصل للمناهج التعليمية وتفخيخ عقول الطلاب.

وبحسب ما ذكرت المصادر فان وزارة التربية والتعليم التي يديرها المدعو “يحيى الحوثي” شقيق زعيم المليشيا قررت إضافة مادة لطلاب الثانوية العامة بمستوياتهم الثلاثة، وهي عبارة عن محاضرات مصورة لزعيم المليشيا تبث داخل فصول الطلاب في شاشات كبيرة يومياً منذ دخول الطلاب الساعة الثامنة صباحاً وحتى وقت الراحة.

وذكرت المصادر أن المشرفين الحوثيين في المدارس يطالبون الطلاب بتدوين نقاط لمناقشتها بعد انتهاء المحاضرات، الأمر الذي لاقى استياء واسع من قبل أولياء الأمور مما تقوم به المليشيا من تفخيخ ممنهج لعقول أبنائهم.

وتقوم مليشيا الحوثي المتمردة منذ سنوات بفرض مناهج ذات طابع مذهبي على طلاب المدارس، بهدف التأثير عليهم وغسل أدمغتهم، الأمر الذي يهدد العملية التعليمية في البلاد.