اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن

متابعات_الخليج 365

إشتهرت مديرية التواهي في العاصمة عدن، خلال أربعينيات القرن الماضي، بوجود أسد أمام أحد المنازل الذي اضحى مقصد الزوار، وأطلق عليه أنذاك بأسد التواهي، وأصبح معلماً من معالم المدينة .

Advertisements

والأسد هو هدية قدمه حاكم الحبشية للتاجر "قهوجي دنشهاو" الذي كان من أعيان عدن وصاحب شركة (Messrs Cowasjee Dinshaw & Bros)، وعاش الأسد في التواهي يحضى برعاية كريمة من مالكي الشركة وموظفيها.

وكان الزوار يذهبون لروية الأسد وإلتقاط الصور معه حتى أنه ظهر في منتصف القرن السابق في البطائق البريدية .

وكان مالك الأسد أحد التجار الجبار وهو من طائفة الفرس "الزرادتش" وكان يولي الأسد رعاية خاصة، وعين له سائس للإعتناء به .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا