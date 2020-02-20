شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

إشتهرت مديرية التواهي في العاصمة عدن، خلال أربعينيات القرن الماضي، بوجود أسد أمام أحد المنازل الذي اضحى مقصد الزوار، وأطلق عليه أنذاك بأسد التواهي، وأصبح معلماً من معالم المدينة .

Advertisements

والأسد هو هدية قدمه حاكم الحبشية للتاجر "قهوجي دنشهاو" الذي كان من أعيان عدن وصاحب شركة (Messrs Cowasjee Dinshaw & Bros)، وعاش الأسد في التواهي يحضى برعاية كريمة من مالكي الشركة وموظفيها.

وكان الزوار يذهبون لروية الأسد وإلتقاط الصور معه حتى أنه ظهر في منتصف القرن السابق في البطائق البريدية .

وكان مالك الأسد أحد التجار الجبار وهو من طائفة الفرس "الزرادتش" وكان يولي الأسد رعاية خاصة، وعين له سائس للإعتناء به .