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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
إشتهرت مديرية التواهي في العاصمة عدن، خلال أربعينيات القرن الماضي، بوجود أسد أمام أحد المنازل الذي اضحى مقصد الزوار، وأطلق عليه أنذاك بأسد التواهي، وأصبح معلماً من معالم المدينة .
والأسد هو هدية قدمه حاكم الحبشية للتاجر "قهوجي دنشهاو" الذي كان من أعيان عدن وصاحب شركة (Messrs Cowasjee Dinshaw & Bros)، وعاش الأسد في التواهي يحضى برعاية كريمة من مالكي الشركة وموظفيها.
وكان الزوار يذهبون لروية الأسد وإلتقاط الصور معه حتى أنه ظهر في منتصف القرن السابق في البطائق البريدية .
وكان مالك الأسد أحد التجار الجبار وهو من طائفة الفرس "الزرادتش" وكان يولي الأسد رعاية خاصة، وعين له سائس للإعتناء به .
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