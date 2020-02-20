شكرا لبحثكم عن خبر بصمة طبيب تختتم المخيم الطبي لأمراض الفم والأسنان بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أختتمت اليوم بعدن اعمال المخيم الطبي لأمراض الفم والأسنان الذي نظمته على مدى يومين " مبادرة بصمت طبيب " بمناسبة اليوم العالمي للسرطان .
وخلال الحفل التكريمي الذي أقيم برعاية مستشفى بابل النموذجي وتحت " تحت شعار .. احمي فمك " أكدا رئيس جامعة عدن الدكتور الخظر لصور وعميد كلية طب الأسنان الدكتور " محمد السقاف " أهمية المبادرات التطوعية لما لها من دور فاعل في رفع الوعي المجتمعي بمختلف المناطق والاحياء السكنية والمدارس والأماكن العامة .. مشيدين بما حققته الحملة التوعوية و التشخيصية لأمراض الفم والأسنان التي نفذها أطباء الأسنان وشباب بصمت طبيب تجاه الاسر الفقيرة و النازحة بعدن اللذين يواجهون ظروف صعبة .. ومؤكدين حرص جامعة عدن وكليات الطب المختلفة تشجيع العمل التطوعي الذي يمثل سلوك نموذجي في حياة المجتمع .
واوضح رئيس مبادرة بصمت طبيب ابراهيم العسيلي " الهدف من تنفيذ الحملة خدمة النازحين والاسر الفقيرة بعدن بالإضافة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر أمراض الفم والأسنان .
مشيرا أنه تم معاينة 312 حالة بأحياء الشيخ عثمان ودار سعد منها 3 حالات مصابة بالسرطان و 10 قد تطور إذا لم يتم تداركها بالعلاج نتيجة الالتهاب الحاد .
وأشار ان انتشار التهاب الفم والأسنان بسبب القات و الشمة والتمبل والسجائر و جُلهم ممن يعانون ظروف صعبة ، وهو الأمر الذي يتوجب على الجميع العمل على توعية المواطنين من مخاطر المواد المسببة للسرطان الذي انتشر بشكل أوسع .
وفي السياق نفسه ألقى سفير السلام الدولي " احمد البريكي" محاضرة بعنوان " السلام الطبي " وذلك بحضور فريق بصمت طبيب وعدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عدن .
إلى ذلك أقام شباب مبادرة بصمت طبيب طبق خيري لتوفير العلاج لصالح الأسر الفقيرة التي تم معاينتها من قبل أطباء مبادرة بصمت طبيب بعدن .
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