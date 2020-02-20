شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صور نادرة للزعيمين عبدالناصر والسلال في منزل قديم بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصل "أحداث نت " على صور قديمة ونادرة للزعيمين الراحلين عبدالله السلال وجمال عبد الناصر، وهما في منزل أحد المواطنين بصنعاء القديمة، خلال زيارة الأخير لليمن في مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقال الناشط السياسي محمد الشيخ الذي زود "أحداث نت " بالصور ، إن هذه "الصور قديمة ونادرة التقطت للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والرئيس اليمني الراحل عبدالله السلال في بيت صنعاني قديم بصنعاء القديمة" .

مرفق الصور التي وتوثق لحقبة مهمة من النضال اليمني الذي أثمر بولادة ثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، وقيام النظام الجمهوري وطرد المستعمر البريطاني، بدعم سخي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، شمل مختلف المجالات.