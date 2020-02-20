شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعترف بمصرع أحد قياداتها الأمنية البارزة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الأربعاء 19 فبراير 2020م، بمصرع أحد قياداتها الأمنية الميدانية في جبهات القتال.

ونشر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية المختطفة بيد الميليشيات الحوثية، بيان نعي مقتل المدعو عبدالله عبدالله صالح القارني، المعين مدير أمن مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. وينتمى الصريع القارني إلى مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران ويحمل رتبة "رائد". ولم يشر بيان النعي إلى المكان الذي قتل فيه الصريع عبدالله القارني، ولكن المعلومات ترجح أنه يكون لقي حتفه في المواجهات الدائرة بجبهة الساحل الغربي.

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