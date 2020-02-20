شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن امتلاكها منظومة دفاع جوي بتقنية جديدة ومتطورة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي إنها ستكشف خلال الأيام المقبلة، عن منظومة دفاع جوي جديدة قادرة على إسقاط الطائرات الاستطلاعية المقاتلة والطائرات الحربية.

ونشرت قناة المسيرة عن يحيى سريع، الذي يوصف متحدثاً باسم قوات الجماعة، اليوم الخميس ، قوله إن جماعته ستزيح الستار قريباً عن "عدد من منظومات الدفاع الجوي التي دخلت الخدمة مؤخراً".

وأوضح أن تلك المنظومات تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة ولها تجارب ناجحة في إسقاط عدد كبير من الطائرات الاستطلاعية المقاتلة والطائرات الحربية.

وأعلن الحوثيون أكثر من مرة إسقاط طائرات لتحالف السعودية والإمارات، منها طائرة "تورنيدو" التي اعترف التحالف بإسقاطها، وهي مقاتلة متطورة، قبل أن تعلن البحرية الأمريكية اعتراض 358 صاروخا إيرانياً، كانت في طريقها إلي جماعة الحوثي، وبعض تلك الصواريخ مخصصة لإسقاط الطائرات.