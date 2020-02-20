شكرا لبحثكم عن خبر اسقاط طائرة حوثية مسيرة في الدريهمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت القوات المشتركة، اليوم الخميس، مسيرة مفخخة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة

وأفادت مصادر ميدانية،أن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت في سماء المديرية حيث قامت بإطلاق النار عليها وإسقاطها بنجاح.

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد أسقطت طائرة مسيرة حوثية يوم الثلاثاء الماضي كانت تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة.