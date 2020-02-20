شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة العامة لحماية البيئة تدشن فعاليات اليوم الوطني للبيئة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ووكيل الهيئة العامة لشؤون البيئة عمار العولقي، ووكيل محافظ محافظة عدن خالد الجعملاني، صباح اليوم الخميس بمدرسة التفوق مديرية المعلا، الحفل الخطابي والفني والثقافي الكبير الذي حضره مسؤولين ومدراء الهيئة العامة لحماية البيئة والمؤسسة العامة للمياه ورؤساء فروعها من المحافظات ومدراء المدارس ومنظمات المجتمع المدني ونوادي طلاب البيئة وشركات القطاع الخاص صديق البيئة، برعاية المهندس توفيق الشرجبي القائم بأعمال وزير المياه والبيئة والأخ أحمد سالمين محافظ محافظة عدن.

واستهل الحفل البيئة الكبير الأخ/ عمار العولقي، كلمة رحب فيها بالحاضرين، وأشار إلى أهمية هذه المناسبة والاحتفال بها في 20 فبراير من كل عام بموجب قرار مجال الوزارة لعام 2002م الذي أعيد الاحتفال بالبيئة واجب وطني.

وأشاد بجهود طلاب المدارس والمدرسين والمسئولين فيها وكل من شارك في هذه المناسبة الوطنية، معبرا عن أمله في أن يمثل الطلاب هذه الأفكار والابداعات البيئة لعكسها في مدارسهم وفي الأسرة والمجتمع حتى تصل الرسالة التوعوية البيئة على مستوى الجمهورية.

وشكر الجميع وكل من ساهم في أحياء هذه الفعالية الوطنية محورا التأكيد على أن تترسخ ثقافة ماية البيئة في مناهجهم الدراسية وحتى حياتهم اليومية.

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وكان قد قام رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ووكيل المحافظ الجعملاني بزيارة معرض الطلاب والمجتمع المدني والشركات صديقة البيئة واستمعاء إلى شرح مفصل منهم وعن محتويات المعرض الهادف إلى التوعية البيية .

وكان مدير عام مركز حماية البيئة في عدن الأخ فيصل الثعلبي ، قد تطرق إلى أهمية اليوم الوطني للبيئة.

وأشاد بهذه التظاهرات البيئة التوعوية من أجل نشر الوعي البيئي في المجتمع.

وعبر عن شكره وتقديرة للأخ عمار العولقي رئيس الهيئة العامة للمياه لشؤون البيئة لهذه المشاركة البيئة واهتمامه بهذا اليوم الوطني.