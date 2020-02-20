شكرا لبحثكم عن خبر رئيس انتقالي لحج يزور الخطوط الأمامية لجبهتي حيفان وعيريم بالصبيحة. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي بمعية قيادات أمنية وسياسية يتقدمهم مدير عام التربية والتعليم محافظة لحج الدكتور محمد الزعوري ، والعميد أحمد قاسم طماح مستشار المحافظة لشؤون الأمن والدفاع ، والعميد محمد عبدالله الشيوحي رئيس اللجنة الأمنية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي لحج، والعقيد ثابت عبدالرحمن أركان كتيبة الشهيد أبو اليمامة ، والعقيد زين الماتري . وعدد من القيادات الأمنية والسياسية بزيارة تفقدية إلى جبهتي حيفان وعيريم بمديرية طور الباحة بالصبيحة ،

حيث كان في استقبالهم قائد اللواء الرابع حزم العميد وافي الغبس الصبيحي قائد جبهة الصبيحة ، وعضو الجمعية الوطنية الأستاذ منصور الصماتي ، ورئيس القيادة المحلية للمجلس طور الباحة الأستاذ محمد حميد ونائبه وعدد من قيادات المجلس الانتقالي ومدير عام المديرية الأستاذ عبدالرقيب البكيري.

وأثناء الاستقبال رحب العميد الغبس بالقيادات السياسية والأمنية وعلى رأسهم رئيس القيادة المحلية لانتقالي لحج المحامي الشعيبي شاكرا إياه على هذه الزيارات التفقدية التي ترفع من معنويات المقاتلين ، ناقلا من خلاله تحاياه لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي ، مؤكدا بأنه وقواته سيكونون سدا منيعا ضد أي هجوم لأي عدو حوثي أو إخواني تسول له نفسه التقدم صوب المناطق الجنوبية.

وأثناء الزيارة تجول الشعيبي في معسكر اللواء الرابع حزم حيث تم استقبالهم بعرض عسكري مهيب اطلعوا من خلاله عن حالة الجاهزية القصوى التي لاحظوها في أفراد وضباط اللواء الرابع حزم .

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وعقب الاستقبال طاف الشعيبي بمعية القيادات المرافقة إلى الخطوط الأمامية لجبهتي (حيفان وعيريم ) متجولا فيها على مواقع التماس الناري مع جبهات العدو ، ورافعا من معنويات الجنود المرابطين ، وشاحذا بهم الهمم ،

حيث وجه الشعيبي كلمة نقل فيها تحايا القيادة السياسية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي متمثلة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدوس الزبيدي ، مشيدا بالوقت ذاته بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها أفراد وضباط اللواء الرابع حزم في التصدي لمليشيات العدو الحوثي ، مؤكدا أننا وبهذه المعنويات القتالية والإرادة الكبيرة سنسحق العدو وسنلحق به الهزائم المتلاحقة ،كما ولفت الشعيبي إلى الدور الكبير دوما الذي يقدمه أبناء الصبيحة الأبطال في الدفاع عن الوطن وتربته الطاهرة ، ولا زالت الصبيحة تسطر أروع التضحيات في سبيل استعادة الدولة الجنوبية .

وفي كلمته وجه الشعيبي ومن على الخطوط الأمامية لجبهتي حيفان وعيريم شكره لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة على الدعم والإسناد في حربنا ضد بربرية إيران .

وعلى هامش الزيارة قام الشعيبي بزيارة مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بطور الباحة حيث ألتقى بقيادة المجلس وعدد من المشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية وناقش معهم حملة من القضايا التي تشهدها الساحة الجنوبية ومديرية طور الباحة على وجه الخصوص .

بعد ذلك قام بزيارة خاطفة لمقر قيادة الحزام الأمني في الصبيحة ..