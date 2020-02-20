شكرا لبحثكم عن خبر فرار عدد من المعزين الحوثيين من صالة عزاء بعد سماعهم لصوت طيران التحالف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فر عدد من المعزين الحوثيين من صالة عزاء بمسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مديرية سنحان بمحافظة صنعاء بعد سماعهم لصوت أحد طائرات التحالف العربي تحلق في الاجواء .
وقالت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني " الأحد، أن المعزين في قرية شيعان بالمربع الشرقي لسنحان فروا بعد سماعهم صوت الطيران يحلق في الاجواء .
وأضافت المصادر أن المعزين فروا بعد صياح أحد الحاضرين الطيران سيقصف الصالة وهو ماجعل الجميع يغادرون الصالة هربا بدون أحذية .
وأكدت المصادر أن غالبية الفارين فقدوا أجهزتهم الهاتفية وبعضهم فقدوا أسلحتهم الشخصية وأصيب بعضهم نتيجة للتدافع .
وأوضح المصدر أن الحاضرين سخروا من أحد المنشدين الحوثيين والذي كان يتمنى أن يقتل في الجبهات لتحريض الحاضرين لكنه بعد سماع صوت الطيران كان أول الفارين .
هذا وكان الحاضرون يعزون في مقتل عنصر حوثي من القرية من أسرة حورية والذي قتل في جبهة نهم مع العشرات من أبناء سنحان وهم يدافعون عن المشروع الحوثي الأمامي .
وتساءل الحاضرون، أين الشجاعة المزعومة بعد فرار أغلب المشرفين عقب سماع صوت الطيران فكيف موقفهم في حال سماعهم للقصف ؟! .
الجدير ذكره أن المواطنين اكتشفوا تضليل المشرفين لهم وخاصة لصغار السن بعد هروبهم من الصالة اثناء سماعهم صوت الطيران فقط وهو ما يكشف كذبهم على المغفلين .
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