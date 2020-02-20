شكرا لبحثكم عن خبر نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الطوارئ والجهات المعنية بالصحة والسلطة المحلية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للجنة الطوارئ الخاصة بمجابهة الامراض الوبائية والجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية بعدن، للوقوف امام جملة التدابير التي اتخذتها لجنة الطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان لمنع انتقال فيروس كورونا وغيرها من الامراض الوبائية.

وناقش الاجتماع بحضور وزيرا المالية سالم بن بريك والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ومحافظ عدن احمد سالم ربيع ووكيل وزارة شئون المغتربين ضياء عبدالمجيد ومدراء عموم مكاتب الاشغال العامة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة وتحسين المدينة ومدراء عموم المديريات وعدد من المسؤولين بالمحافظة الوضع البيئي في محافظة عدن وغيرها من المحافظات وما تم اتخاذه من خطوات في تجهيز مراكز الحجر الصحي التي تم تحديدها في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظتي حضرموت والمهرة وفي المنافذ البرية والبحرية والمطارات ،والتأثيرات السلبية لحركة النزوح من بعض المناطق الموبوءة بحمى الضنك والملاريا ومرض اشيجونيا المعروف بالكرفس.‬ واستمع نائب رئيس الوزراء ،الى عدد من التقارير المقدمة من وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي ومدير مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش ومدير عام برنامج مكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود ونائب وزير الاعلام الدكتور حسين باسليم حول تضافر جهود جميع الجهات لما من شأنه وضع اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الاوبئة ونشر الوعي لدى المجتمع بالوقاية من تلك الاوبئة وخطورتها على الصحة العامة ،واكدت تلك التقارير خلو بلادنا من فيروس كورونا ومن أي حالة اشتباه بهذا الوباء.