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عدن - ياسمين التهامي - شاهد في آخر أيام الحداد على السلطان قابوس .. هذا ما فعلته حرم السلطان هيثم بن طارق





عدن - ياسمين التهامي - شاهد في آخر أيام الحداد على السلطان قابوس .. هذا ما فعلته حرم السلطان هيثم بن طارق مع ختام آخر أيام الحداد في سلطنة عمان على السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أقامت حرم السلطان هيثم بن طارق بقاعة الأسرة المالكة بالخوير مساء اليوم ختمة للعزاء في اليوم الأربعين . وبحسب ما ذكرت صحيفة “أثير” فقد حضر الختمة “عدد من صاحبات السمو والسيدات وصاحبات المعالي والمكرمات عضوات مجلس الدولة وصاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى ووكيلات الوزارات وقرينات أصحاب المعالي الوزراء وكبار القادة العسكريين وعدد من المواطنات”. واليوم وهو اليوم الأربعون على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، حيث تنتهي فترة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادًا على رحيله ليتم رفع أعلام السلطنة مجدداً . ويؤكد العُمانيون أنه إذا انتهت فترة الحداد الرسمي اليوم فإن السلطان قابوس سيظل حاضرا دوما في قلوب وعقول العمانيين ليس فقط لما حققه لأبناء الشعب العماني على العقود الماضية، بل على صعيد العلاقات مع كل الدول على امتداد المنطقة والعالمش







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