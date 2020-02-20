شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانتشار فيروس “كورونا” في الصين تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في السعودية ودول الخليج قريباً (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت ليلى عبد اللطيف قبل بداية العام 2020، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

جديد "الخليج 365"

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تنبأت بانتشار فيروس “كورونا” في الصين

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.





وفيما يلي جانب من توقعات ليلى عبداللطيف للعام الجديد 2020:

زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى قطر وأمير قطر في الإمارات العربية المتحدة.

نور كبير في سماء العالم يثير أكثر من علامة استفهام.

ولاية أميركية تتعرض لكارثة مخيفة وتصبح منكوبة.

عملة جديدة ستظهر مقابل الدولار الأميركي في المرحلة القادمة.

اشتباكات عنيفة داخل مخيم عين الحلوة تخرج عن السيطرة ما يستدعي تدخلاً من الجيش.

لأول مرة فلسطينيون ولبنانيون من تيارات حزبية في الشارع لهدف وقضية واحدة.

حركة المرابطون تعود إلى الواجة الإعلامية والساحة من جديد.

تسلل بعض الاسرائيليين إلى الأراضي اللبنانية لكن المقاومة ستكشف العملية مع تفاصيلها وأهدافها في الكامل.

معركة بين النائب السابق سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب القوات سيتكاتف مع تيار المردة وإحراق متبادل للمكاتب السياسية.

صاحب صحيفة لبنانية بارزة في ذمة الله.

توقعات ليلى عبداللطيف 2020

عام 2020 هو عام خلط الأوراق السياسية وتصفية الحسابات وإعادة بناء تحالفات جديدة للوزير جبران باسيل.

جماهير المردة يحتشدون في شوارع زغرتا تأييداً لـ”سليمان بيك فرنجية” بعد حملة إعلامية طالته.

المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي سيقوم بإرسال مبعوثين إلى لبنان للسؤال عن مصير الأموال المنهوبة وكيفية استرادها.

اكتشافات لمعالم أثرية في المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات.

شغب وتظاهرات وأاعمال عنف في روسيا.

خمس دول من قارة إفريقيا إلى حافة الانهيار المالي والإفلاس.

الشيخ محمد بن زايد في زيارة مفاجئة إلى إيران والرئيس الإيراني بزيارة مفاجئة إلى الإمارات.