شكرا لقرائتكم خبر عن عند وصول الشرطة كانت الصدمة.. وفاة سيدة عربية أثناء الرقية الشرعية مع الشيخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة، لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، متأثرة بالضرب الذي تلقته من طرف زوجها وخالها أثناء حصة للرقية الشرعية.

وقالت صحف محلية في المغرب، إن الشك، دفع عناصر الدرك الملكي إلى فتح تحقيق في الواقعة، انتهى بالمطالبة بإجراء تشريح طبي للضحية، خصوصا بعد اكتشاف آثار الضرب على جسدها.

وكشفت التحقيقات عن تعرض السيدة للصرب المبرح، الذي ادى إلى وفاتها، واعتقلت عناصر الدرك الملكي زوج وخال الضحية على ذمة التحقيق التي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. جديد "الخليج 365" Advertisements

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