شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدبالفيديو.. طائر غريب ينام في الهواء ولا يلمس الارض أبدَا ويأكل ويشرب في الجو ..شاهد فيديو غريب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمى هذا الطائر بطائر السمامَّة الأوروبي حيث يأكل هذا الطائر ويشرب وينام ويصطاد ايضا أثناء الطيران. أقرأ يضا : في لحظات عاطفية مثيرة.. أسد ينغمس مع اللبوةوحنيما اقترب منهم المصور كانت الصدمة (شاهد) الفنانة ليلى علوي بكل جرأءة تعترف بصراحة لهذا الفنان المشهور: ‘‘لو قابلتك بدري كنت اتزوجتك‘‘ شاهد من يكون؟ Advertisements

ومن بعض المعلومات اللتى يجب ان تعرفها عن طائر السمامة الاوربى بانها سريعة الطيران فى الجو وصيد الحشرات أثناء طيرانها والطير لمسافات كبيرة وطويلة جدا وذلك دون أن تهبط على سطح الأرض. و تبلغ سرعة طائر السمامة الاوربى ما يقرب من 300 كيلو متر في الساعة الواحدة ولكن الغريب فى تلك الامر بان هذا الطائر لو استمرت في طيرانه بتلك السرعة الكبيرة أكثر من 10 دقائق فقط فإنه قد يسقط ميت على الارض.

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