شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير : هذا الدواء المنتشر في الاسواق اليمنية له اضرار خطيرة تؤدي الى الوفاة !"وثيقة وتفاصيل واسم الدواء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 05:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان، المواطنيين اليمنيين في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية ، من استخدام المستحضر الدوائي "كلوز ابين " الذي يستخدم كعلاج للعيون. أقرأ أيضا : Advertisements شيطان الامارات , بن زايد ..يطيح بمسؤولين سعوديين كبار لهم علاقة بالملف اليمني باِنقلاب أبيض داخل المملكة العربية السعودية !

وأكدت ان العلاج يسبب الإمساك الناجم عن المادة الفعالة كلوز ابين ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإدخال المريض إلى المستشفى أو الوفاة أن لم يتم تشخيص الإمساك وعلاجه بأسرع وقت ممكن. "أحداث نت " يرفق الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ، التي تتضمن التحذير من استخدام هذا الصنف من العلاج الذي يوزع عن طريق الوكيل في اليمن ناتكو فارما .



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