شكرا لقرائتكم خبر عن في لحظات عاطفية مثيرة.. أسد ينغمس مع اللبوةوحنيما اقترب منهم المصور كانت الصدمة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقط مصور مجموعة من الصور لعائلة أسد داخل حديقة الحيوانات البرية، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تُظهر الجانب العاطفي لهذه الحيوانات الضارية المعروفة بشراستها.

أقرأ أيضا :

الفنانة ليلى علوي بكل جرأءة تعترف بصراحة لهذا الفنان المشهور: ‘‘لو قابلتك بدري كنت اتزوجتك‘‘ شاهد من يكون؟

Advertisements

شاهدبالفيديو.. طائر غريب ينام في الهواء ولا يلمس الارض أبدَا ويأكل ويشرب في الجو ..شاهد فيديو غريب

وقال المصور اللبناني جهاد عدنان الذي التقط الصور، ويعمل على تصوير الطبيعة منذ عام 1999: "رأيت الأسود تقترب من بعضها البعض، لذلك اعتقدت بأنهم سيتقاتلون، لكن فجأة جاءت أنثى الأسد بشبلها، وبدأوا جميعًا يلعقون بعضهم البعض، فشعرت بالحب بينهم، فيما جلس الأسد في المنتصف، كحامٍ لهذه العائلة".

وأظهرت مجموعة الصور، الأسد وهو يحتضن عائلته، جالسًا في المنتصف، ومغمضًا عينيه، هو يضم ذكرًا آخر، وأنثى، ويضعان وجهَيْهما على وجهه، أما الشبل الصغير فيجلس على ظهر والدته.

وظهرت الأسود في صورة أخرى أكثر شراسة، حيث كان الأسد ينظر للأمام ويفتح فمه، وأسنانه بارزة، فيما تجلس أنثاه بجواره في هدوء، وأشبالهما يقفان خلفهما.