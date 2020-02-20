شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يمارس الحب مع حبيبته "اللبوة" بطريقة وحشية .. لكن النهاية كانت صادمة ومرعبة .. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقط مصور مجموعة من الصور لعائلة أسد داخل حديقة الحيوانات البرية، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تُظهر الجانب العاطفي لهذه الحيوانات الضارية المعروفة بشراستها.

وقال المصور اللبناني جهاد عدنان الذي التقط الصور، ويعمل على تصوير الطبيعة منذ عام 1999: "رأيت الأسود تقترب من بعضها البعض، لذلك اعتقدت بأنهم سيتقاتلون، لكن فجأة جاءت أنثى الأسد بشبلها، وبدأوا جميعًا يلعقون بعضهم البعض، فشعرت بالحب بينهم، فيما جلس الأسد في المنتصف، كحامٍ لهذه العائلة".

---------------------------------

شاهد ايضا :

• كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وضغط الدم .. تناول هذة الفاكهة اللذيذة والرخيصة بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لجسمك

• أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية)

• مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو

• هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت عمرها 18عام ..(صور مفاجئة للغاية)

• مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو)

• أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو)

• عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو)

Advertisements

• وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد

• زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو )

• شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور"

• وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر .. هذه النبتة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي مشكلتك للأبد (شاهد)

• شاهد .. مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش "العلاقات الغرامية" لحكام العرب ويكشف "معشوقاتهم السرية" !

• أسد يموت أمام حبيبته "اللبوة" بعد معاشرتها ..شاهد كيف تصرفت من شدة القهر وصدمت الجميع "فيديو"

---------------------------------

وأظهرت مجموعة الصور، الأسد وهو يحتضن عائلته، جالسًا في المنتصف، ومغمضًا عينيه، هو يضم ذكرًا آخر، وأنثى، ويضعان وجهَيْهما على وجهه، أما الشبل الصغير فيجلس على ظهر والدته.

وظهرت الأسود في صورة أخرى أكثر شراسة، حيث كان الأسد ينظر للأمام ويفتح فمه، وأسنانه بارزة، فيما تجلس أنثاه بجواره في هدوء، وأشبالهما يقفان خلفهما.