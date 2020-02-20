شكرا لبحثكم عن خبر " العاكس " يورط وزير في الشرعية مع الأجهزة الأمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكا وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس تعرضه لمضايقات امنية بعدن. وقال لملس انه وخلال ذهابه الى مكتبه يوم الخميس تعرض لمضايقات بالقرب من منزله. Advertisements واضاف بالقول :" اليوم وانا في طريقي من غازي علوان الى مدينة الشعب استوقفتني 3 نقاط عسكرية. رغم أنني بدون موكب وبسيارة وحيدة طلبوا إزالة العاكس. وبصعوبة شديدة.. تجاوزت تلك النقاط بعد ان كادت أن تحصل الكارثة"

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