شكرا لبحثكم عن خبر بهذا المبلغ الصادم. .سعودي يشتري "جنبية" يمنية ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مواطن وهو يستعرض شراء لـ “جنبية” بمبلغ ٣٢٥ ألف ريال وهو ما كان بمثابة صدمة لعدد كبير من المغردين.
وظهر في الفيديو، أحد الأشخاص يسأل المواطن عن سعر الـ “جنبية” فأجابه بأنه اشتراها بالمبلغ السابق ذكره. وسخر الناشطون من المبلغ الذي اشترى به المواطن الـ “جنبية”، مؤكدين أنه مبالغ فيه جدا.
وقال أحدهم إنه حتى ولو كان مليونيرا فلن يشتريها بهذا المبلغ، بينما اعتبر آخر أن هذا المواطن لديه مال وفير.
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