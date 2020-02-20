شاهد.. تعميم مهم للمواطنين بتعز في الإبلاغ عن أي عملية سطو أو احتلال لمنازلهم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

وجه الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة رئيس لجنة الحصر وتسليم المنشآت العامة والخاصة، جميع المواطنين في الإبلاغ عن اي عملية سطو او احتلال لمنازل المواطنين ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية لاعادتها لأصحابها وضبط المعتدين.

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جاء ذلك في برقية صادرة منه ، الى مدراء عموم وأمن المديريات في المحافظة للتعميم لجميع المواطنين عبر أقسام الشرطة وعقال الحارات لتقييد البلاغات عن أي عمليات سطوا او احتلال لمنازل المواطنين سواء كانوا افراد او جهات معينة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لاستعادة تلك المنازل لأصحابها.

هذا وقد عقدت لجنة الحصر وتسليم الممتلكات العامة والخاصة اجتماعا لها مطلع الشهر الجاري برئاسة الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة العميد منصور الاكحلي مدير عام الشرطة والعميد عبدالعزيز المجيدي اركان حرب المحور قائد اللواء 170، والأستاذ أنور سعيد قاسم ممثل عن الاحزاب السياسية اجتماعها الاول وذلك لمناقشة آلية البدء بتنفيذ عملية حصر الممتلكات العامة والخاصه في كل مديرية المدينة لاستكمال الإجراءات التنفيذية لاخلائها وتسليمها لأصحابها.

ويأتي قرار محافظ المحافظة نبيل شمسان بتشكيل لجنة الحصر وتسليم الممتلكات العامة والخاصة واخلائها تنفيذا لمخرحات اجتماع اللقاء المشترك لقيادات السلطة المحلية والسلطة القضائية والقيادات الامنية والعسكرية وقيادات الاحزاب السياسية الذي عقد بتاريخ 21 يناير من العام الجاري برئاسة محافظ المحافظة.