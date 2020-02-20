شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تسقط طائرة مسيرة مفخخة حوثية في سماء الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من إسقاط مسيرة مفخخة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

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وقالت مصادر ميدانية، إن قوات اللواء الثاني عمالقة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت في سماء المديرية.

حيث قام أفراد اللواء بإطلاق النار عليها وإسقاطها بنجاح

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اسقطت طائرة مسيرة حوثية يوم الثلاثاء الماضي كانت تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية للهدنة الأممية بالحديدة.