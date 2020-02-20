شاهد.. راقصة تؤدي وصلة “مثيرة” أمام طلبة في مدرسة عربية .. وموجة غضب واسع تشعل مواقع التواصل ( فيديو )

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً أشعل جدلاً كبيراً لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمحافظة المنوفية في مصر أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل. ويُشاهد في المقطع الذي انتشر على نطاقٍ واسعٍ، عدد من الطلبة يقومون بتصوير الراقصة على هواتف كانوا يحملونها في الفصل. جديد "الخليج 365" Advertisements وبسبب الفيديو وما أثاره من ضجة كبيرة، أحيل مدير المدرسة و و15 من معلماً للتحقيق بينما تم معاقبة 22 طالباً بفصلهم 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفي حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

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