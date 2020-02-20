العرافة اللبنانية المشهورة ليلى عبداللطيف تنبأت بفيروس كورونا في الصين وتفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في السعودية ودول الخليج قريبًا (فيديوهات)

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عدن - ياسمين التهامي - توقعت ليلى عبد اللطيف قبل بداية العام ٢٠٢٠، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من "لهون وبس" ليلة رأس السنة على الـLBCI.



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