شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً : التحالف العربي يخرج عن صمته ويدلي أول بتصريح هام وحازم حول احداث المهرة ’’ تفاصيل ’’ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي بأن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأوضح العقيد المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب ، حاولت يوم الاثنين (17 فبراير 2020م) تعطيل جهود الأجهزة الامنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة ، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية ، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين ، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.. وقد اسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.

وبين العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.