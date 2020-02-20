قيادي حوثي بارز يفاجأ قيادة الجماعة ويكشف حقيقة الاوضاع العسكرية في جبهات " نهم ومأرب والجوف" ( تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعترف القيادي الحوثي محمد المقالح عضو ما يسمى بـ اللجنة الثورية العليا للحوثيين بأن قيادات مليشياته وضعت عناصرها المقاتلة في أرض مفتوحة بعد الخسائر البشرية التي تكبدتها مليشيا الحوثي في المعارك الدائرة في الجوف ونهم.
ونصح القيادي الحوثي محمد المقالح في تغريدة على صفحته في تويتر جماعته بعدم وضع جنودهم في أرض مفتوحة، والابتعاد عن الغرق في الجبهات التكتيكية على حساب الجبهات الإستراتيجية - حد قوله.
وحذر المقالح جماعته من حرب استنزافية طويلة الأمد تستهدفهم، دون أن يتكبد الآخر خسائر مباشرة وفادحة - كما قال - ناصحاً جماعته بجعل الزمن حليفا لا عدواً لهم.
وتواجه مليشيا الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح جراء المعارك الدائرة في مديرية نهم وأطراف محافظة الجوف، تسببت في مقتل المئات من عناصر المليشيا، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً لدى أنصارهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
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