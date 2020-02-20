شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تستأنف صرف المرتبات في مناطق الحوثي.. والبدء بهذه الفئة يوم الاحد القادم! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إستانفت الحكومة الشرعية صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثي، بعد اشهر من قرار توقف صرفها بسبب منع الحوثيين تداول العملة الجديدة الصادرة من عدن.

وقالت مصادر مطلعة في البنك المركزي بعدن لـ واتس نيوز انه سيتم بدء صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها صنعاء يوم الأحد القادم. ولم يتم التفصيل بشأن مكان الاستلام.

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مصادر محلية قالت في وقت سابق ان قيادة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بالتعاون مع نقابة المتقاعدين بذلوا جهود جبارة من اجل استئناف صرف المرتبات بعد منع مليشيات الحوثيين لتداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتهم وفق ما نقله موقع أبابيل نت.

ذكرت المصادر ان هناك بشائر سارة عبر وسيط بين بنكي صنعاء وعدن باستئناف صرف المرتبات بصورة منتظمة.