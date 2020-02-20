شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع متواصل لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في الأسواق المصرفية، وسط غياب الإجراءات الحكومية المساعدة على استقرار أسعار الصرف.

وأكدت مصادر مصرفية لـ”المشاهد”، ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات التي تديرها الحكومة، إلى 663 ريالاً للشراء، في حين تجاوز سعر البيع 667 ريالاً، بعد أن استقر الأسبوع الماضي عند 650 ريالاً.

وفي صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، سجل الدولار 600 ريال للشراء، و605 ريالات للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، قفزة أمام العملة الوطنية، في الأسواق المصرفية، حيث ارتفع إلى 174 ريالاً للشراء، و175 ريالاُ للبيع، كما صعد الدرهم الإماراتي، إلى 175.8 ريالاً للشراء، و177 ريالاً للبيع، وفقاً لتداولات الساعات الأخيرة، في محلات وشركات الصرافة.

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وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الريال ، في محلات وشركات الصرافة باليمن، إلى 720 للشراء، و727 للبيع.

وأسهمت عملية الانقسام المصرفي في المؤسسات النقدية، وكذلك مصادرة وحظر التعامل بالنقود الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين، في انخفاض أسعار الصرف، وارتفاع منسوب التضخم النقدي، وفق إفادات اقتصاديين.

وأبدى مراقبون مخاوفهم من تدهور عملية الصرف، خلال الأيام القادمة، لاسيما مع غياب الإجراءات الحكومية واستمرار الانقسام في المؤسسات النقدية.

وكانت شبكة الإنذار المبكر ضد المجاعة، حذرت من قرب نفاد الوديعة السعودية خلال الشهرين المقبلين، وهو ما سيعمل على المزيد من انخفاض قيمة الريال اليمني، وتعطل واردات الغذاء ودفع الرواتب، والضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية والوقود.