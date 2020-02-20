شكرا لبحثكم عن خبر تغيرات مؤكدة خلال الساعات القادمة في هذه المحافظات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - _طقس صحو إلى غائم جزئياُ بقطع من السحب الركامية التي قد يرفقها بعض الهطولات على المرتفعات الغربية، مع امكانية لتشكل الشابورة المائية أثناء ساعات المساء و الصباح الباكر على أجزاء من المنحدرات الجبلية.
– طقس صحو على المناطق الصحراوية، و رياح نشطة شمالية شرقية مثيرة للأتربة و الرمال، خصوصاُ على الاجزاء الشمالية منها.
– طقس غائم جزئياُ على السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق المحاذية لها، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية.
– طقس صحو إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية، مع فرصة لهطول امطار متفرقة على الاجزاء الشمالية منها، و الرياح معتدلة السرعة، تنشط احيانا مثيرة للأتربة و الرمال على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي.
– طقس غائم جزئياً على ارخبيل سقطرى، مع رياح معتدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيرات مؤكدة خلال الساعات القادمة في هذه المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.