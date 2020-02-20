تغيرات مؤكدة خلال الساعات القادمة في هذه المحافظات

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يزيد بن سلمان - شبوة - _طقس صحو إلى غائم جزئياُ بقطع من السحب الركامية التي قد يرفقها بعض الهطولات على المرتفعات الغربية، مع امكانية لتشكل الشابورة المائية أثناء ساعات المساء و الصباح الباكر على أجزاء من المنحدرات الجبلية.

– طقس صحو على المناطق الصحراوية، و رياح نشطة شمالية شرقية مثيرة للأتربة و الرمال، خصوصاُ على الاجزاء الشمالية منها.

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– طقس غائم جزئياُ على السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق المحاذية لها، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية.

– طقس صحو إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية، مع فرصة لهطول امطار متفرقة على الاجزاء الشمالية منها، و الرياح معتدلة السرعة، تنشط احيانا مثيرة للأتربة و الرمال على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي.

– طقس غائم جزئياً على ارخبيل سقطرى، مع رياح معتدلة.