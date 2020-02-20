شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ... الكشف عن مكان تبادل الأسرى يوم الخميس بين الحكومة والمليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم تبادل الكشوف النهائية لأسماء الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية يوم غد الخميس.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن المصادر قولها بأن الكشوفات تشمل 900 أسير من الحوثيين و520 مختطفاً وأسيراً من الشرعية بينهم قيادي مشمول بالقرار 2216، لكن ممثلي الحكومة يرفضون تأكيد تلك المعلومات أو نفيها مكتفين بالقول “إن الاتفاق الذي سينفذ على مراحل يرتكز على مبدأ الكل مقابل الكل والذي حددته اتفاقية ستوكهولم”.

والأحد الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة ممثلي الحكومة لشرعية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على حسابه في “تويتر”:” في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، اتفق الطرفان على خطة مفصلة لتنفيذ التبادل الأول للأسرى والمحتجزين”.