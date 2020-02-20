شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وحصري : قوات الجيش الوطني تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة .. وتستعيد أهم خط شرياني للحياة بين العاصمة ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الحكومية ساعات فجر اليوم الأربعاء من استعادة السيطرة على أهم خط إسفلتي رئيس يربط بين مارب وصنعاء. وقالت مصادر مطلعة إن القوات الحكومية استعادة السيطرة على موقع الكسارة قبالة جبل هيلان الاستراتيجي. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية خاضت معركة عنيفة تمكنت خلالها من السيطرة على موقع الكسرة وتأمين الخط الإسفلتي الرابط بين مارب وصنعاء. وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع 8 مسلحين حوثيين وجرح عدد آخرين وأسر 6 مهم.

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