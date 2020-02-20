شكرا لبحثكم عن خبر تزامناً مع أشتداد المعارك " طارق صالح " يقود معركة النصر الكبرى بالسيطرة على مطار الحديدة بشكلٍ كامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن فرض قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح سيطرتهم النارية على مطار الحديدة . وقالت المصادر لموقع المشهد اليمني ” مساء اليوم الأربعاء أن حراس الجمهورية قاموا باستهداف تحركات ومحاولات الحوثيين في استحداث مواقع جديدة وحفر أنفاق للتحصن لهم في خرق واضح من قبل المليشيا لاتفاق السويد .

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