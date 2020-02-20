شكرا لبحثكم عن خبر حصرياً.. قيادي في وزارة الدفاع يفضح الخائن الذي تسبب في تفجير موكب «الوزير المقدشي» بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر قائد عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع في تصريح خاص لموقع «يمن دايركت» أن الانفجار الذي استهدف موكب وزير الدفاع الفريق المقدشي، حصل بسبب خيانة من اللوبي الحوثي المنتمي للسلالة الهاشمية العنصرية داخل الشرعية بمأرب.

وقال في تصريحه ليمن دايركت: سبق وحذرنا الوزير المقدشي من هؤلاء العنصريين الذين يستهدفون تدمير الشرعية من الداخل، ونصحناه هو ونائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، باستبعادهم من المناصب الحساسة في الجيش والأمن وعدم الركون إليهم، على الأقل كما يفعل أبناء عمومتهم الحوثيون في صنعاء حيث أقصوا كل من ليس من سلالتهم في كل المناصب الحساسة، لكن المقدشي والأحمر لم يسمعوا كلامنا، ويبدو أنهما سيكونان ضحية أخرى للوبي الهاشمي كما حدث مع الرئيس علي عبدالله صالح، الذي خانه الهاشميون وباعوه غدراً بثمنٍ بخس، ليسهلوا لبني عمومتهم الحوثيين الطريق للاستئثار والانفراد بالحكم.

وأضاف المصدر ليمن دايركت: العبوة تم زراعتها لاستهداف موكب وزير الدفاع بمعلومات دقيقة تؤكد أن الخائن من الداخل كما حصل في استهداف المقدشي في المرة السابقة.

وهو ما يؤكد للجميع أن اللوبي الهاشمي وراء هذا التفجير، بدليل أن هذا اللوبي قد انتقم لمصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بقتل قاتله في قلب مدينة مأرب. وهذا ما يفضح تغلغل اللوبي الهاشمي في مأرب وأنه ينفذ أجندة الحوثيين بحذافيرها، خاصة بعد تورطه بانسحاب الجيش وتسليم جبهة نهم لمليشيا الحوثي دون أية مقاومة.

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