شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : إستشهاد المقدشي.. وهناعدن ينشر اسماء الشهداء الثمانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد ثمانية جنود من مرافقي وزير الدفاع محمد المقدشي قبل قليل في مارب. ونتج انفجار لغم ارضي استهدفت موكب وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي عن استشهاد العشرات. وحصل هناعدن على اسماء الشهداء النقيب : حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب احمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

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